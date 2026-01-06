Jodhpur: जोधपुर ग्रामीण एसपी से माननीय खफा, सीएम भजनलाल शर्मा को लिखी केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी वायरल

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का एक पत्र वायरल हुआ। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से जोधपुर ग्रामीण एसपी की शिकायत की थी, लेकिन चार माह बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण एसपी नारायण टोगस से कानून व्यवस्था एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रस्तावित दौरों से संबंधित प्रोटोकॉल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बार-बार संपर्क किया गया।
इसके बावजूद एसपी की ओर से उनके कार्यालय को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यह शिकायती पत्र सितंबर में लिखा गया था, लेकिन चार माह बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम को लिखे पत्र के संबंध में पत्रिका ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नारायण टोगस से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
पत्र लिखे जाने के करीब 10 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से केंद्रीय मंत्री को जवाब भेजा गया था कि आपकी शिकायत प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नारायण टोगस से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
इस पत्र को सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दो दिन पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनवाई करनी होगी। उन्होंने फोन पर रिस्पॉन्स देने और त्वरित कार्रवाई की बात कही थी। उनके इस बयान के दो दिन बाद ही यह पत्र वायरल होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
