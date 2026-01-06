Jodhpur: जोधपुर ग्रामीण एसपी से माननीय खफा, सीएम भजनलाल शर्मा को लिखी केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी वायरल

जोधपुर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का एक पत्र वायरल हुआ। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से जोधपुर ग्रामीण एसपी की शिकायत की थी, लेकिन चार माह बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण एसपी नारायण टोगस से कानून व्यवस्था एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रस्तावित दौरों से संबंधित प्रोटोकॉल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बार-बार संपर्क किया गया।