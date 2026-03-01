खुशखबरी: भगत की कोठी-जम्मू तवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से फिर पूरे रूट पर चलेगी, टिकट बुकिंग शुरू

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में पिछले वर्ष हुई भारी बारिश के कारण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। विशेष रूप से ब्रिज संख्या-17 पर आई तकनीकी समस्या के चलते ट्रेन संख्या 14803/14804 को पठान कोट से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बीच 31 मार्च तक आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा था। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।