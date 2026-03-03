बिना टिकट यात्रियों पर शिकंजा: होली पर जोधपुर मंडल का मेगा चेकिंग अभियान, लाखों की रिकवरी

अभियान के तहत सहायक वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवाएं) बीके गौड़ के निर्देशन में गाड़ी संख्या 12324 बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बालोतरा से जोधपुर (110 किलोमीटर खंड) के बीच विशेष जांच की गई। इस जांच में दो ओपन जांच टीमों तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने भाग लिया। इस एक गाड़ी की जांच के दौरान ही 190 बिना टिकट व अनियमित यात्रा के मामले पकड़े गए और मात्र 110 किलोमीटर के खंड में 1.35 लाख रुपए की वसूली की गई।