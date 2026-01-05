Vikram Bhatt: फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार

न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। एक याचिका में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, बेटी कृष्णा विक्रम भट्ट सहित अन्य लोग याचिकाकर्ता हैं, जबकि दूसरी याचिका में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज से जुड़े पदाधिकारी शामिल हैं। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया था कि फिल्म निर्माण के लिए करीब 47 करोड़ रुपए के निवेश के समझौते के तहत शुरुआती तौर पर 2.50 करोड़ रुपए दिए गए।