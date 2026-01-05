Rajasthan Crime: एसओजी की फर्जी FIR से 49 लाख की ठगी, आरपीएस रितेश पटेल का सहयोगी ब्यावर से दबोचा

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इरफान खान (35) ब्यावर का रहने वाला है। वह ब्यावर में कोहिनूर स्क्रीन प्रिंटिंग की दुकान चलाता है। आरोपी पहले ब्यावर में डिप्टी रह चुका है, तभी से उसकी रितेश पटेल से पहचान है। इरफान ने फर्जी एफआइआर में शब्दों की मैचिंग का काम किया। रितेश पटेल ने एसओजी में पहले से दर्ज एफआइआर की कॉपी की नकल कर फर्जी एफआइआर तैयार की थी। इसके बाद इरफान की मदद से उसको एडिट कर शब्दों की समानता करवाई गई। एफआइआर को असली दिखाने के लिए एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर भी कॉपी कर लगाए गए।