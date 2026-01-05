राजस्थान के घरेलू-औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, विद्युत नियामक आयोग ने लिया बड़ा फैसला

जयपुर। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़वाने और 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन पांच साल तक तथा औद्योगिक कनेक्शन दो साल तक पुनः जुड़ सकेंगे।