उदयपुर

राजस्थान पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को मुंबई से पकड़ा, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

Film Director Vikram Bhatt: 30 करोड़ की धोखाधड़ी के बहुचर्चित मामले में राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को मुंबई से पकड़ा है।

उदयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 07, 2025

Film Director Vikram Bhatt Arrested

विक्रम भट्ट। फाइल फोटो- पत्रिका

उदयपुर। उदयपुर में नामी डॉक्टर से फिल्म निर्माण के नाम पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान और मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को मुंबई में उनकी साली के घर से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अब राजस्थान पुलिस विक्रम भट्ट को उदयपुर लाने के लिए बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की तैयारी कर रही है।

पहले भेजा था नोटिस

मामले की जांच के दौरान उदयपुर पुलिस ने इससे पहले विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत छह लोगों को नोटिस भेजकर 8 दिसंबर तक उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। पहले भेजे गए नोटिस का भी कोई जवाब नहीं मिला था। इसी केस में भट्ट के सहयोगी प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप विश्वनाथ त्रिभुवन को पुलिस 17 नवंबर को मुंबई से पकड़ चुकी है।

यह है मामला

उदयपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. अजय मुर्डिया ने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए फिल्म बनाने की योजना तैयार की। इसी दौरान उदयपुर के एक दलाल ने बॉलीवुड से जुड़ाव का दावा करते हुए उन्हें विक्रम भट्ट से फिल्में बनवाने के लिए राजी किया। आरोप है कि भट्ट और उनकी टीम ने चार फिल्मों के नाम पर 44.29 करोड़ रुपए लिए और बड़े मुनाफे का भरोसा दिलाया।

फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के दौरान दो फिल्में तैयार की गईं, एक को बीच में ही रोक दिया गया और चौथी फिल्म की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई। रुपए देने से इनकार करने पर फिल्म निर्माण सामग्री जब्त करने और उसे बेचने की धमकी भी दी गई। बाद में जांच में सामने आया कि वेंडर्स को अधिक भुगतान दिखाकर लगभग 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। डॉ. मुर्डिया की शिकायत पर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी, बेटी कृष्णा, मुदित बुटहान, गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव, अशोक दुबे और स्थानीय दलाल दिनेश कटारिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

Updated on:

07 Dec 2025 06:08 pm

Published on:

07 Dec 2025 06:05 pm

