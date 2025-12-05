विवाह की खुशियां मातम में बदली; निमंत्रण पत्र बांटकर लौट रहे दूल्हे की हादसे में मौत, 11 दिसंबर को होनी थी शादी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
उदयपुर। जिले के डबोक थाना क्षेत्र के दरोली के पास गुरुवार रात सड़क हादसे में दूल्हे राहुल सिंह की मौत हो गई। राहुल 11 दिसंबर को होने वाली अपनी शादी के कार्ड बांटकर भटेवर से डबोक की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान उसकी कार अनियंत्रित होकर हाइवे के डिवाइडर से टकराई और दूसरी लेन में चली गई। उसी समय उदयपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह पिचक गई और आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया।
हादसे में मावली निवासी राहुल सिंह की मौत हो गई, जबकि कार में सवार लक्ष्मण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर डबोक थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर घायल युवक को एमबी अस्पताल पहुंचाया, वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया गया कि मृतक सारंगदेवोत श्रीराष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मावली के तहसील अध्यक्ष है।
राहुल की मौत की खबर से परिवार में खुशियों का माहौल पलभर में गम में बदल गया। पिता प्रेम सिंह, माता रूप कुंवर और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
