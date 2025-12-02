Rajasthan News : पति की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई, पत्नी ने की खुदकुशी, आठ माह पूर्व हुई थी शादी

सोमवार रात नाथू की मौत हो गई। पति के गम में धनकी देर रात घर से निकल गई और कुछ दूरी पर कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। नाथू के परिवार में एक 9 वर्षीय छोटा भाई साथ में रहता है तथा माता-पिता का पूर्व में निधन हो चुका है।