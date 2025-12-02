Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Rajasthan News : पति की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई, पत्नी ने की खुदकुशी, आठ माह पूर्व हुई थी शादी

सलूम्बर के बेड़ावल गांव में बीमारी से पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर जान दे दी।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

kamlesh sharma

Dec 02, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

सलूम्बर। बेड़ावल गांव में बीमारी से पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर जान दे दी। बेड़ावल निवासी नाथू पुत्र गणना मीणा की नाता प्रथा से आठ माह पूर्व बेड़ास निवासी धनकी मीणा से शादी हुई थी।

सोमवार रात नाथू की मौत हो गई। पति के गम में धनकी देर रात घर से निकल गई और कुछ दूरी पर कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। नाथू के परिवार में एक 9 वर्षीय छोटा भाई साथ में रहता है तथा माता-पिता का पूर्व में निधन हो चुका है।

नाथू मीणा की मौत पर ग्रामीणों ने मृतक के घर पर पहुंचकर धनकी को ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मंगलवार सुबह घर के कुछ दूरी पर कुएं में धनकी का शव मिला।

सूचना पर सलूम्बर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव निकाल कर सलूम्बर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतका धनकी के काका ने थाने में रिपोर्ट दी। नाथू मीणा कुछ दिनों से बीमार चल रहा था।

02 Dec 2025 09:21 pm

Rajasthan News : पति की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई, पत्नी ने की खुदकुशी, आठ माह पूर्व हुई थी शादी

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

