राजस्थान में न्यू ईयर जश्न पर आबकारी विभाग की नई व्यवस्था, पार्टी के लिए लेना होगा 2 दिन का अस्थाई शराब लाइसेंस

इसकी वजह ये सामने आई है कि एक दिन का लाइसेंस रात 12 बजे बाद खत्म हो जाता है। ऐसे में 12 बजे बाद भी पार्टी जारी रखना और शराब परोसना अवैध हो जाता है। पिछले साल पुलिस और आबकारी विभाग ने कई अस्थाई लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई की थी। रात 12 बजे बाद भी जश्न के माहौल में खलल नहीं पड़े, इसके लिए दो दिन के लाइसेंस की व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है।