राजस्थान में शराब के शौकीनों के लिए खबर, अब मिनटों में पता चलेगा शराब असली है या नकली, जानें कैसे?



अधिकारी के मुताबिक, यह एप न सिर्फ उपभोक्ताओं को जागरूक करेगा। बल्कि शराब व्यापार में पारदर्शिता लाने का भी काम करेगा। अगर किसी दुकान या व्यक्ति द्वारा अवैध शराब बेची जा रही हो या एमआरपी से ज्यादा दाम वसूले जा रहे हों, तो नागरिक सीधे विभाग की टोल फ्री नंबर 1800-180-6436 पर शिकायत कर सकते हैं या excisecontrolroom@rajasthan.gov.in अथवा mailto:excisecontrolroom@rajasthan.gov.in पर मेल भेज सकते हैं। विश्वसनीय सूचना मिलने पर विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा।