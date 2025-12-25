25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के अस्पताल अचानक पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

यह एक रूटीन चेकअप और एहतियातन परामर्श था। स्वास्थ्य स्थिति में किसी तरह की गंभीर समस्या सामने नहीं आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Dec 25, 2025

जयपुर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को अचानक जयपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे। उन्हें यहां देखते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों, उनके परिजनों और चिकित्सा कर्मियों में हलचल बढ़ गई। उनकी अस्पताल में मौजूदगी ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। धनखड़ ने सवाईमानसिंह अस्पताल के पूर्व अधीक्षक एवं प्रदेश के वरिष्ठ श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. जगदीश धनखड़ से परामर्श लिया। चिकित्सकों ने उनकी सीटी स्कैन समेत आवश्यक जांचें कराईं, जिनकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें दवा और एहतियाती परामर्श दिया।

अस्पताल सूत्रों का कहना है कि यह एक रूटीन चेकअप और एहतियातन परामर्श था। स्वास्थ्य स्थिति में किसी तरह की गंभीर समस्या सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व उपराष्ट्रपति का जयपुर आना हमेशा चर्चा का विषय बनता है। अचानक अस्पताल पहुंचने की खबर से जहां लोग चिंतित नजर आए, वहीं जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बाद समर्थकों और शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 09:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के अस्पताल अचानक पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिटी पार्क में बनेगा ‘अटल काव्य स्मारक’, शहर में ‘अटल लोकतंत्र उपवन’, 30 करोड़ होंगे खर्च

जयपुर

421 प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान, समाज उत्थान के लिए शिक्षा की जरूरत जताई

जयपुर

जयपुर के पास यहां मिला 32 लाख रुपये मूल्य का 5240 लीटर संदिग्ध घी

जयपुर

टीबी से निजात के लिए राजस्थान ने उठाया यह कदम

जयपुर

आरजीएचएस में लागू हुई भुगतान की नई व्यवस्था

RGHS Scam Bharatpur Thirteen government doctors were summoned to Jaipur and questioned
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.