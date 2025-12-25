जयपुर के अस्पताल अचानक पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

जयपुर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को अचानक जयपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे। उन्हें यहां देखते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों, उनके परिजनों और चिकित्सा कर्मियों में हलचल बढ़ गई। उनकी अस्पताल में मौजूदगी ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। धनखड़ ने सवाईमानसिंह अस्पताल के पूर्व अधीक्षक एवं प्रदेश के वरिष्ठ श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. जगदीश धनखड़ से परामर्श लिया। चिकित्सकों ने उनकी सीटी स्कैन समेत आवश्यक जांचें कराईं, जिनकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें दवा और एहतियाती परामर्श दिया।
अस्पताल सूत्रों का कहना है कि यह एक रूटीन चेकअप और एहतियातन परामर्श था। स्वास्थ्य स्थिति में किसी तरह की गंभीर समस्या सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व उपराष्ट्रपति का जयपुर आना हमेशा चर्चा का विषय बनता है। अचानक अस्पताल पहुंचने की खबर से जहां लोग चिंतित नजर आए, वहीं जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बाद समर्थकों और शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली।
