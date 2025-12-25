421 प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान, समाज उत्थान के लिए शिक्षा की जरूरत जताई

जयपुर. जांगिड़ विकास समिति दादी का फाटक मुरलीपुरा का 17वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह रजत विहार में आयोजित किया गया।
अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जांगिड़ विकास समिति दादी का फाटक के अध्यक्ष कैलाश चंद जांगिड़ व महामंत्री छगनलाल शर्मा ने कार्यकारिणी के साथ मिलकर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, राजकीय सेवा में चयनित लोकसेवकों, खिलाड़ियों, कलाकारों सहित जांगिड़ समाज की करीब 421 प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान किया गया। चयनित प्रतिभावान विद्यार्थियों को लॉटरी द्वारा साइकिल, लैपटॉप टेबल, प्रशस्ति पत्र और छात्रवृत्ति के साथ अध्ययन सामग्री प्रदान की गई।
समाज की दशा और दिशा पर चिंतन
कार्यक्रम का शुभारंभ देव शिल्पी भगवान विश्वकर्माजी की पूजा.अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर समाज की दशा और दिशा पर चिंतन करते हुए समिति अध्यक्ष कैलाश चंद जांगिड़ ने अभिभावकों को शिक्षा के साथ सुसंस्कार देने पर जोर दिया। संस्था के संरक्षक कैलाश शर्मा व संरक्षक चंद्र दत्त जांगिड़ ने समाज में शिक्षा पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी में समाज का कल्याण निहित है।
