25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

421 प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान, समाज उत्थान के लिए शिक्षा की जरूरत जताई

17वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 25, 2025

जयपुर. जांगिड़ विकास समिति दादी का फाटक मुरलीपुरा का 17वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह रजत विहार में आयोजित किया गया।

अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जांगिड़ विकास समिति दादी का फाटक के अध्यक्ष कैलाश चंद जांगिड़ व महामंत्री छगनलाल शर्मा ने कार्यकारिणी के साथ मिलकर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, राजकीय सेवा में चयनित लोकसेवकों, खिलाड़ियों, कलाकारों सहित जांगिड़ समाज की करीब 421 प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान किया गया। चयनित प्रतिभावान विद्यार्थियों को लॉटरी द्वारा साइकिल, लैपटॉप टेबल, प्रशस्ति पत्र और छात्रवृत्ति के साथ अध्ययन सामग्री प्रदान की गई।

समाज की दशा और दिशा पर चिंतन
कार्यक्रम का शुभारंभ देव शिल्पी भगवान विश्वकर्माजी की पूजा.अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर समाज की दशा और दिशा पर चिंतन करते हुए समिति अध्यक्ष कैलाश चंद जांगिड़ ने अभिभावकों को शिक्षा के साथ सुसंस्कार देने पर जोर दिया। संस्था के संरक्षक कैलाश शर्मा व संरक्षक चंद्र दत्त जांगिड़ ने समाज में शिक्षा पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी में समाज का कल्याण निहित है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 421 प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान, समाज उत्थान के लिए शिक्षा की जरूरत जताई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिटी पार्क में बनेगा ‘अटल काव्य स्मारक’, शहर में ‘अटल लोकतंत्र उपवन’, 30 करोड़ होंगे खर्च

जयपुर

जयपुर के अस्पताल अचानक पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

जयपुर

जयपुर के पास यहां मिला 32 लाख रुपये मूल्य का 5240 लीटर संदिग्ध घी

जयपुर

टीबी से निजात के लिए राजस्थान ने उठाया यह कदम

जयपुर

आरजीएचएस में लागू हुई भुगतान की नई व्यवस्था

RGHS Scam Bharatpur Thirteen government doctors were summoned to Jaipur and questioned
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.