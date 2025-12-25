421 प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान, समाज उत्थान के लिए शिक्षा की जरूरत जताई

समाज की दशा और दिशा पर चिंतन

कार्यक्रम का शुभारंभ देव शिल्पी भगवान विश्वकर्माजी की पूजा.अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर समाज की दशा और दिशा पर चिंतन करते हुए समिति अध्यक्ष कैलाश चंद जांगिड़ ने अभिभावकों को शिक्षा के साथ सुसंस्कार देने पर जोर दिया। संस्था के संरक्षक कैलाश शर्मा व संरक्षक चंद्र दत्त जांगिड़ ने समाज में शिक्षा पर ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी में समाज का कल्याण निहित है।