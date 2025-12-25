सिटी पार्क में बनेगा ‘अटल काव्य स्मारक’, शहर में ‘अटल लोकतंत्र उपवन’, 30 करोड़ होंगे खर्च

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सिटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को जनता केंद्रित बनाने का काम किया। उन्होंने सेवा व समर्पण से जन उत्थान का मार्ग दिखाया। उनके व्यक्तित्व को राजनीति की सीमाएं बांध नहीं पाईं। वे हमेशा देशहित में कठोर निर्णय लेने में सदैव अटल रहते थे। पोकरण में परमाणु परीक्षण उनकी इसी दृढ़ता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है।