सिटी पार्क में बनेगा ‘अटल काव्य स्मारक’, शहर में ‘अटल लोकतंत्र उपवन’, 30 करोड़ होंगे खर्च

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में ‘अटल काव्य स्मारक’ के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ई-लाइब्रेरी व पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में ‘अटल लोकतंत्र उपवन’ भी बनाया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए के बजट आवंटन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सिटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को जनता केंद्रित बनाने का काम किया। उन्होंने सेवा व समर्पण से जन उत्थान का मार्ग दिखाया। उनके व्यक्तित्व को राजनीति की सीमाएं बांध नहीं पाईं। वे हमेशा देशहित में कठोर निर्णय लेने में सदैव अटल रहते थे। पोकरण में परमाणु परीक्षण उनकी इसी दृढ़ता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत वादे 2 वर्ष में पूरे किए हैं। हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए रोडमैप बनाकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांगानेर मेरी कर्मभूमि है। यहां की जनता का विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि हम संकल्प लें कि अटल बिहारी के आदर्शों को जीवन में उतारेंगे और हम सब मिलकर एक समृद्ध, विकसित और सशक्त राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अटल ने संगठन को मजबूत करने का काम किया। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ग्राम सड़क योजना से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को साकार रूप प्रदान किया।
