जयपुर के पास यहां मिला 32 लाख रुपये मूल्य का 5240 लीटर संदिग्ध घी

जयपुर। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम ने गुरुवार को बगरू में कार्यवाही करते हुए 5240 लीटर संदिग्ध देशी घी जप्त किया है। जिसकी कीमत बत्तीस लाख रुपए बताई गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अ​धिकारी जयपुर द्वितीय डॉ.मनीष मित्तल ने बताया कि बगरू थाना पुलिस की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल को कार्यवाही के लिए भेजा गया था। बगरू के लोहरवाड़ा स्थित भैरव विहार कॉलोनी के एक प्लॉट में प्रदीप बढेरा ने गोदाम बना रखा था जो ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों पर घी सप्लाई कर रहा था। नमस्ते कृष्णा,डेयरी सरस और डिजायर ब्रांड का घी अजमेर के सिराधना स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स से निर्माण कर सप्लाई किया जा रहा था। तीनों ब्रांड के नमूने लेकर शेष घी को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सीज किया गया है।