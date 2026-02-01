कृषि विशेषज्ञों ने बताए आंवला उत्पादन और ब्रांडिंग के गुर

जयपुर। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में शुक्रवार को जिला स्तरीय आंवला क्रेता–विक्रेता सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पंच गौरव योजना के तहत 'एक जिला–एक उपज' आंवला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में आंवला उत्पादकों को सीधे खरीदारों से संवाद करवाया गया। इसमें कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आंवला उत्पादन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग के गुर भी बताए।