टीबी से निजात के लिए राजस्थान ने उठाया यह कदम

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गुरूवार से सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यह अभियान 15 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के छिपे हुए मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पीएलएचआईवी, मधुमेह रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति, धूम्रपान-मद्यपान करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी, साथ ही खनन एवं निर्माण स्थलों, जेलों तथा शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है।
