Bharat Bandh Today : राजस्थान में मजदूरों का हल्लाबोल, औद्योगिक श्रमिकों की आज रहेगी हड़ताल, निकालेंगे रैली, जानें क्यों

राजस्थान में इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, राज.सीटू, एक्टू से जुड़े श्रमिक हड़ताल में शामिल होंगे। संयोजक मुकेश माथुर ने बताया कि हड़ताल का आह्वान मुख्य रूप से केंद्र सरकार की ओर से नई श्रम संहिता थोपने, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, बीमा, बैंक, बंदरगाह आदि में निजीकरण को बढ़ावा देने, श्रमिक संगठनों को कमजोर करने के लिए नई श्रम नीति, बीज विधेयक 2025, बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 आदि के विरोध में किया गया है।