Rajasthan Opium Crop : राजस्थान में यहां अफीम के खेत को माना जाता है पवित्र, जूते उतार कर करते हैं प्रवेश, जानें और रोचक बातें

सेमला गांव निवासी किसान मोहनलाल मेघवाल, बापूलाल मेघवाल, हरिनारायण शर्मा, रामकरण मेघवाल और महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि नाणा से पूर्व माता की पूजा की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। डोडों पर दिन में ‘नक्का’ नामक विशेष औजार से चीरा लगाया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद छरपलों से अफीम का दूध एकत्र किया जाता है। लुवाई-चिराई के बाद सूखे डोडों से पोस्त दाना निकाला जाता है।