Jhalawar Gold-Silver: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी, 2 दिन में ₹21,000 बढ़े चांदी के दाम, जानें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Duty Charges Hike: केंद्र सरकार की ओर से सोना-चांदी सहित कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले का असर देशभर के सर्राफा बाजारों के साथ झालावाड़ सुनेल क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। सरकार की घोषणा के बाद महज दो दिनों में सोना करीब पांच हजार रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी में 21 हजार रुपए प्रति किलो तक की तेजी दर्ज की गई है। अचानक आए इस उछाल से सर्राफा कारोबारियों और ग्राहकों में हलचल मच गई है। स्थानीय बाजार में सोना 1.65 लाख रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 2.75 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है।