पीएम की स्पीच के बाद यूपी में WFH, अब राजस्थान सरकार ने लिया ये बड़ा एक्शन, जारी हुए नए निर्देश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह कदम राजस्थान की कार्यशैली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाएगा। जब जनता अपने प्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों को सादगी के साथ काम करते देखेगी, तो उनमें भी संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी। फिलहाल, अधिकारियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे वाहनों के लॉग-बुक की नियमित जांच करें और अनावश्यक संचालन पाए जाने पर जवाबदेही तय करें। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने दस मई को इंधन संकट और युद्ध के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए इंधन, सोने और अन्य कुछ कामों में कटौती करने के लिए जनता से आग्रह किया था। उसके बाद अब देश भर में कई बदलाव सामने आ रहे हैं। पीएम ने कहा था कि तेल की बढ़ती कीमतों को दो महीने से सरकार खुद वहन कर रही है, ऐसे में जब जनता के सहयोग की जरूरत है।