बड़ी खबर : किसानों को दी जाने वाली 655 करोड़ की राशि को सरकार ने किया होल्ड, आज दी जानी थी, बताया ये कारण

भले ही राशि का हस्तांतरण टल गया हो, लेकिन ओसियां में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में होने वाले अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास और जनसभा जैसे कार्यक्रम यथावत रहेंगे। कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर किसानों की भागीदारी के लिए जो तैयारियां की थीं, वे जारी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार बालोतरा रिफायनरी में पीएम का कार्यक्रम स्थिगित होने के बाद सीएम ने वहां बैठक की है। आग लगने की घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके लिए केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं।