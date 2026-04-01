Jodhpur News: बस का इंतजार कर रहे पिता-पुत्र को एसयूवी ने कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत

चामू (जोधपुर)। जिले के चामू क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत लोड़ता हरिदासोत में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। यहां बस का इंतजार कर रहे पिता-पुत्र को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर चामू पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।