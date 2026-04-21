Bikaner : बहुचर्चित मनीष जांगु हत्याकांड में सनसनीखेज खुलास; पत्नी ने नाबालिग प्रेमी संग रची साजिश, CCTV फुटेज बना अहम सुराग

पुलिस के मुताबिक, धुंधवालों की ढाणी (अलाय, नागौर) निवासी मृतक मनीष जांगु की शादी कुछ साल पहले निकिता से हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन बाद में निकिता अपने पति से ऊब गई। इसी दौरान उसकी पहचान एक नाबालिग से हुई, जो धीरे-धीरे नजदीकियों में बदल गई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। मनीष अपनी पत्नी निकिता और उसके नाबालिग प्रेमी के रिश्ते में बाधा बन रहा था।