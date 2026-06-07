Bikaner: मालिक के 54.5 लाख रुपए देखकर डगमगाया ईमान, रिश्तेदारों के साथ मिलकर रची ऐसी कहानी कि खुद ही फंस गया

पुलिस की दो टीमों ने घटनास्थल और आसपास के 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में सामने आया कि जब आरोपी बैग छीन रहे थे तो वासुदेव ने कोई विरोध नहीं किया और न ही भागने की कोशिश की। इससे पुलिस को शक हुआ। पूछताछ में वासुदेव ने कबूल किया कि वह पिछले छह महीने से अपने रिश्तेदार राजू के यहां काम कर रहा था।