Jaipur: मंदिर में 2 घंटे पूजा, फिर बुजुर्ग महिला को गिराकर लूटी चेन, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अनिकेश रावत (22) निवासी मुरैना, हाल निवासी गंगा विहार कॉलोनी सुशीलपुरा सोडाला तथा खरीदार महेश चंद गुप्ता (61) और राजेन्द्र अग्रवाल (63) शामिल हैं। दोनों आरोपियों ने लूटे गए जेवर खरीदने की बात स्वीकार की है। इस संबंध में खातीपुरा झोटवाड़ा निवासी विनोद कुमार अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी सास संतोष अग्रवाल मंदिर से घर लौट रही थीं। घर के बाहर पहुंचते ही पीछे से आए युवक ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और मारपीट कर सोने की चेन व कान के टॉप्स छीनकर फरार हो गया।