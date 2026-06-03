GST Fraud: राजस्थान में बादाम कारोबार की आड़ में कर चोरी का खेल, तीन साल में सरकार को लगाया करोड़ों का चूना

विभागीय जांच में सामने आया कि जयपुर के विद्याधर नगर निवासी महेश चंद गुप्ता जेएसएम इंडस्ट्रीज नामक फर्म का संचालन कर रहा था। आरोप है कि फर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर योग्य वस्तुओं की खरीद और बिक्री की गई, लेकिन इन लेन-देन को न तो लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और न ही कर चालान जारी किए गए। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।