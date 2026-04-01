Rajasthan News: खौफनाक वारदात: जमाई ने सास को पेट्रोल डालकर जलाया, उपचार के दौरान मौत

सिरोही। जिले के आबूरोड ब्लॉक की ग्राम पंचायत के भाटणीफली में शनिवार दोपहर घटित घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। जमाई ने अपनी सास पर पेट्रोल भरा कैन उड़ेल कर आग लगा दी, जिससे वह काफी झुलस गई। उसे उपचार के लिए पालनपुर ले जाया गया। जहां रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।