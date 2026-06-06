Sirohi: सिरोही में युवक की संदिग्ध मौत के बाद तनाव, लाठी-हथियार लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, पुलिस तैनात

सिरोही के आबूरोड सदर थाना पुलिस के अनुसार युवक का शव बरामद होने के बाद उसे आबूरोड स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है। मोर्चरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस लगातार परिजनों और ग्रामीणों के संपर्क में है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। सदर थाना आबूरोड के उप निरीक्षक भवानी सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों और अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।