HeatWave Alert: आसमान से बरस रही ‘आग’, कलक्टर की चेतावनी जारी, दोपहर में ना निकलें बाहर

प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने नागरिकों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। ओआरएस, छाछ, लस्सी और नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और सिर व आंखों को ढककर रखने की बात कही गई है। वहीं नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों के लिए ठंडे पानी, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। भारी काम सुबह या शाम के समय कराने और बीच-बीच में विश्राम देने पर भी जोर दिया गया है।