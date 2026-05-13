JJM Scam: ‘पूर्व मंत्री से पारिवारिक संबंध..मैं निर्दोष’, संजय बड़ाया से ACB ने 10 घंटे में पूछे 100 से ज्यादा सवाल

ACB Questioned Sanjay Badaya: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच की तपिश बढ़ती जा रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय बड़ाया से मंगलवार को दूसरे दिन भी करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। पिछले दो दिनों में एसीबी उससे लगभग 10 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, जिसमें 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए। सूत्रों के अनुसार, बड़ाया ने खुद को निर्दोष बताते हुए कई सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए।