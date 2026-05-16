Rajasthan Mandi News: बाजार में जबरदस्त तेजी, ₹7,250 प्रति क्विंटल पहुंचे सोयाबीन के भाव, जानें रिकॉर्ड भाव

राजफेड तुलाई केंद्र पर 2750 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही थी, लेकिन बोरियां खत्म होने से किसानों को वापस लौटना पड़ रहा है। कई किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली में गेहूं भरकर सुबह से देर रात तक केंद्र पर बैठे रहने को मजबूर हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारी सुरेश कुमार और पप्पू दांगी ने बताया कि तीन दिन से तुलाई के लिए बोरियां समाप्त हो चुकी हैं। राजफैड में अब तक 826 किसानों की 82,343 बोरी गेहूं की तुलाई हो चुकी है।