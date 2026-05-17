झालावाड़ जिले में 5 करोड़ की डकैती : पिस्तौल की नोक पर सुनार के घर से 140 किलो चांदी और 1 किलो सोना ले गए

वारदात के दौरान बदमाशों ने करीब डेढ़ घंटे तक आतंक मचाया। उन्होंने घर के अंदर महिलाओं का गला दबाया। उनके बाल खींचे और कमरे के अंदर बंद कर दिया। किडनी रोग से पीड़ित बुजुर्ग व्यापारी तक को नहीं बख्शा। घटना रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच की बताई जा रही है। वारदात के बाद रविवार दोपहर झालावाड़ से पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ितों से बातचीत की।