MKSN Yojana Update : मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त कब मिलेगी? राजस्थान के 74 लाख किसान कर रहे बेसब्री से इंतजार, जानें

सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों की मदद के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना 30 जून 2024 से लागू की थी। इसके तहत 1-1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। यानि की सालभर में तीन हजार रुपए किसानों के बैंक खाते में आते हैं। पर नई खुशखबर यह है कि आने वाली किस्त में रकम को बढ़ाकर 2000-2000 देने की तैयारी चल रही है। इस हिसाब से तब किसानों को साल भर में 6000 रुपए मिलने लगेंगे।