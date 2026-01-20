20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल, इन बड़े फैसलों को मिल सकती है मंजूरी

Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर में कैबिनेट बैठक होगी। जानें किन फैसलों को मिल सकती है मंजूरी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 20, 2026

Rajasthan Bhajanlal cabinet meeting tomorrow these big decisions are likely to be approved

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण, विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी। इसके बाद इनको मंजूरी दी जाएगी।

राजस्थान विधान सभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण पर तीन दिन बहस होगी और पांचवे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब आएगा।

इन फैसलों को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025, पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम रखे जाएंगे। इनको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सदन में पेश किया जाएगा।

30 दिसम्बर को हुई थी कैबिनेट की बैठक

इससे पूर्व भजनलाल कैबिनेट की बैठक 30 दिसम्बर को हुई थी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। जिसमें राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025, राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025, नई गाड़ियों के खरीद पर टैक्स में छूट, राजस्थान AIML पॉलिसी और विधानसभा में अतिरिक्त मार्शल की नियुक्ति के फैसले लिए गए थे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

MYSY : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी, बिना ब्याज मिलेगा 10 लाख तक का ऋण, आवेदन प्रक्रिया जल्द
जयपुर
Rajasthan Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana Guidelines released loans up to ₹10 lakh provided interest-free application process begin soon

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 07:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल, इन बड़े फैसलों को मिल सकती है मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 2 पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के इन जिलों में मावठ का अलर्ट

Weather Update Meteorological Department Prediction Rajasthan two western disturbances will bring winter rains Maavath IMD Alert
जयपुर

जयपुर में 3 किलो चांदी और 25 लाख से बना अनोखा शादी कार्ड, 1 साल में तैयार, 65 देवी-देवताओं की प्रतिमाएं उकेरीं

Jaipur unique wedding
जयपुर

JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समापन वाद-विवाद में अभिव्यक्ति की आजादी पर तीखी बहस, ‘खामोशी से बेहतर है बोलने का खतरा’

Jaipur Literature Festival
जयपुर

राजस्थान की वुशू-आर्चरी टीम से मणिपुर में लूट, बंदूक दिखाकर कार रुकवाई और वसूले पैसे, मैनेजर-ऑब्जर्वर गायब

Rajasthan Wushu-Archery Team Alleges Looting in Manipur
जयपुर

नहीं हटेगी ‘मधुशाला’…सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मदिरापान करने वालों की बल्ले-बल्ले

Supreme Court Stays Removal of 1102 Liquor Shops Along Highways Rajasthan HC Had Ordered Relocation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.