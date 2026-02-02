2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

11 बजे खबर, 11.50 बजे सर्जरी टीम की ग्रुप फोटो भेजी, कुछ ही देर में दुनिया को कह गए अलविदा

जयपुर। जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी निभाते-निभाते खुद जिंदगी की जंग हार जाना। यह त्रासदी सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर जनरल सर्जन डॉ. बी.एल. यादव के साथ घटित हुई। रविवार को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। वे वहां सर्जनों की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे।

जयपुर

image

Vikas Jain

Feb 02, 2026

जयपुर। जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी निभाते-निभाते खुद जिंदगी की जंग हार जाना। यह त्रासदी सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर जनरल सर्जन डॉ. बी.एल. यादव के साथ घटित हुई। रविवार को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। वे वहां सर्जनों की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। मौत से कुछ देर पहले 11 बजे उन्होंने एसएमएस अस्पताल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर को सर्जरी विभाग की ओर से की गई एक जटिल सर्जरी का प्रेस नोट भेजा। 11.43 मीडिया प्रभारी ने उनसे ग्रुप फोटो का संदेश भेजा तो 11.50 पर डॉ.यादव ने उन्हें वह फोटो भी भेज दिया।

यह फोटो उनके काम के प्रति जुनून और टीम भावना का प्रतीक थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यह मुस्कान हमेशा के लिए थम जाएगी। इसके बाद अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। साथी डॉक्टर उन्हें तुरंत गोंदिया के नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सीपीआर और अन्य आपात उपचार दिए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

गत वर्ष ही बने थे ट्रोमा प्रभारी

डॉ. बी.एल. यादव एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जरी विभाग में सीनियर प्रोफेसर थे। पिछले साल ही उन्हें ट्रॉमा सेंटर का नोडल ऑफिसर बनाया गया था। जयपुर जिले के बेगस गांव के रहने वाले डॉ. यादव एक सख्त अनुशासनप्रिय, लेकिन बेहद सौम्य स्वभाव के चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। सहकर्मी बताते हैं कि वे देर रात तक अस्पताल में रहकर मरीजों की स्थिति की समीक्षा करते थे और हर जटिल केस को चुनौती की तरह लेते थे।

संगठनों में भी थे सक्रिय

डॉ. यादव  संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया (एएसआई) के राजस्थान चैप्टर के हालिया चुनाव में वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। इससे पहले वे तीन वर्षों तक संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके थे। निधन की सूचना मिलते ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित कई सीनियर डॉक्टर उनके जयपुर स्थित निवास पहुंचे। अस्पताल परिसर में शोक का माहौल रहा। जूनियर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की आंखें नम थीं।

लगातार कई घटनाएं 

जयपुर शहर में बीते कुछ वर्ष के दौरान चिकित्सकों की आपात मौत की कई घटनाएं सामने आई हैं। जिनमें एसएमएस, जेकेलोन सहित निजी अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हैं। इनमें किसी की मौत खेल मैदान पर खेल के दौरान, ऑपरेशन ​थियेटर और व्यायाम करते समय जैसी चौंकाने वाली घटनाएं भी शामिल हैं।

स्मृति शेष

डॉ. प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त अधीक्षक, एसएमएस

सुबह 11 बजे डॉ.बी.एल.यादव ने सफल और जटिल सर्जरी की जानकारी मुझे भेजी। 11.45 पर उनकी ओर से ग्रुप फोटो मिलते समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी तस्वीर होगी। कुछ ही देर बाद अस्पताल में उनके निधन की खबर सुनने को मिली। एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। लगा कोई भयानक गलतफहमी है। घबराकर कुछ चिकित्सक साथियों को फोन किया। सब अवाक थे। फिर महाराष्ट्र में एक परिचित डॉक्टर से संपर्क किया। उधर से जो जवाब मिला, उसने भीतर तक तोड़ दिया...“सब कुछ खत्म हो गया।” ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर के रूप में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, लेकिन कभी थकान या तनाव को चेहरे पर नहीं आने दिया। कुछ दिन पहले जिस महिला के पेट से 10 किलो की गांठ निकालकर उन्होंने उसे नई जिंदगी दी थी, वही हाथ आज हमारे बीच नहीं रहे। यह एक ऐसे डॉक्टर के जाने का दर्द है, जो आखिरी सांस तक काम में डूबा रहा। डॉ. यादव, आप हमेशा याद रहेंगे। अपने काम से, अपने व्यवहार से और उस आखिरी फोटो से, जो अब सिर्फ याद बन गई है।

एक विज़नरी डॉक्टर, एक जुझारू लीडर

डॉ दिनेश गौरा, ट्रॉमा

डॉ. यादव सिर्फ़ एक ट्रॉमा सर्जन नहीं, बल्कि बदलाव की रफ्तार थे। गुरु-शिष्य के रिश्ते से आगे बढ़कर उन्होंने दोस्त और बड़े भाई की तरह साथ दिया। ट्रॉमा सेंटर का विस्तार, इमरजेंसी रीडिज़ाइन, त्वरित उपचार प्रोटोकॉल, स्किल्ड ट्रेनिंग। हर मोर्चे पर उनका विज़न और निर्णय क्षमता बेमिसाल रही। तीन महीनों में जो रोडमैप उन्होंने ज़मीन पर उतारा, वह बरसों में भी मुश्किल है। ठेठ गांव की मिट्टी से निकले इस हीरे ने सादगी, मुस्कान और कर्मठता से सर्जन्स सोसाइटी में अपनी जगह बनाई। उनका जाना एसएमएस अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अपूरणीय क्षति है।

Published on:

02 Feb 2026 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 11 बजे खबर, 11.50 बजे सर्जरी टीम की ग्रुप फोटो भेजी, कुछ ही देर में दुनिया को कह गए अलविदा
