काम बंद, पत्राचार चालू…गणगौरी अस्पताल का विस्तार कार्य बीमार

जयपुर. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गणगौरी अस्पताल के विस्तार को लेकर बड़े दावे किए गए थे। हकीकत यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मरीजों को अब तक सुविधाएं मिलना शुरू नहीं हुईं हैं। काम बंद है और पत्राचार चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का दावा है कि काम इस माह के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही लग रही है। दरअसल, गणगौरी अस्पताल के सुविधा विस्तार के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 58 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की थी। योजना में जी-3 भवन का निर्माण, आधुनिक वार्ड, ओटी और अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रस्तावित हैं।