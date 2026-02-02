‘चैट कभी नहीं भूल पाऊंगा…’, व्हाट्सअप पर ये किया था आखिरी मैसेज, हार्ट अटैक से हुआ SMS हॉस्पिटल के सर्जन का निधन

SMS हॉस्पिटल के डॉ. प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त अधीक्षक ने बताया कि 'सुबह 11 बजे डॉ. बी.एल. यादव ने सफल और जटिल सर्जरी की जानकारी मुझे भेजी। 11.50 पर उनकी ओर से ग्रुप फोटो मिलते समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी तस्वीर होगी। कुछ ही देर बाद अस्पताल में उनके निधन की खबर सुनने को मिली। एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। लगा कोई भयानक गलतफहमी है। घबराकर कुछ चिकित्सक साथियों को फोन किया। सब अवाक थे। फिर महाराष्ट्र में एक परिचित डॉक्टर से संपर्क किया। उधर से जो जवाब मिला, उसने भीतर तक तोड़ दिया…“सब कुछ खत्म हो गया।”