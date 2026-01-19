Abha ID Card : राजस्थान में 18 लाख के बनेंगे आभा आइडी कार्ड, आज से विभाग का विशेष अभियान शुरू

Abha ID Card : पोषण ट्रेकर पर पंजीकृत 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं की आभा आइडी (डिजिटल हेल्थ आइडी) कार्ड बनेंगे, जिसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड का लेखा-जोखा दर्ज होगा। महिला बाल विकास विभाग इसके लिए सोमवार से विशेष प्रेरणा अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें घर-घर सर्वे कर पोषण ट्रेकर पर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को जोड़ेगा। साथ ही एक माह में करीब 18 लाख से अधिक बच्चों और लाभार्थी महिलाओं की आभा आइडी बनाई जाएगी।