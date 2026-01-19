19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Abha ID Card : राजस्थान में 18 लाख के बनेंगे आभा आइडी कार्ड, आज से विभाग का विशेष अभियान शुरू

Abha ID Card : राजस्थान का महिला बाल विकास विभाग सोमवार से विशेष प्रेरणा अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें एक माह में करीब 18 लाख से अधिक बच्चों और लाभार्थी महिलाओं का आभा आइडी कार्ड (डिजिटल हेल्थ आइडी) बनाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 19, 2026

Rajasthan 1.8 million ABHA ID cards will be issued mahila bal vikas vibhag special campaign starting today

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Abha ID Card : पोषण ट्रेकर पर पंजीकृत 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं की आभा आइडी (डिजिटल हेल्थ आइडी) कार्ड बनेंगे, जिसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड का लेखा-जोखा दर्ज होगा। महिला बाल विकास विभाग इसके लिए सोमवार से विशेष प्रेरणा अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें घर-घर सर्वे कर पोषण ट्रेकर पर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को जोड़ेगा। साथ ही एक माह में करीब 18 लाख से अधिक बच्चों और लाभार्थी महिलाओं की आभा आइडी बनाई जाएगी।

गत नवंबर की पोषण ट्रेकर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 3 से 6 वर्ष के 11 लाख 70 हजार, 812 बच्चे शाला पूर्व शिक्षा के तहत पंजीकृत है। इसके अलावा 3 साल तक बच्चे और धात्री व गर्भवती माताओं को मिलाकर विभाग ने 36 लाख, 62 हजार, 557 लाभार्थी हैं, जो विभाग की पोषण आहार से जुड़ी 6 योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

इनमें से सिर्फ 16.53 प्रतिशत की ही आभा आइडी बनी हुई है यानी 5.97 लाख की आभा आइडी बनी है। अब विभाग ने एक माह में 50 प्रतिशत लाभार्थियों की आभा आइडी बनाने का लक्ष्य रखा है।

ये होगा काम…

19 फरवरी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका घर-घर जाकर बच्चों के साथ ही गर्भवती और धात्री महिलाओं का सर्वे करेंगी। इसमें विभाग की योजनाओं से वंचित गर्भवती और धात्री महिलाओं व बच्चों को जोड़ा जाएगा। जिन बच्चों और महिलाओं की आभा आइडी नहीं बनी हुई है, उनकी आभा आइडी बनाई जाएगी।

साथ ही पोषण ट्रेकर पर पंजीकृत बच्चों का वजन, लंबाई व ऊंचाई मापी जाएगी। आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 साल तक बच्चों की अपार आइडी भी बनाई जाएगी।

छूटे लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा

विभाग एक माह के लिए विशेष प्रेरणा अभियान शुरू कर रहा है। इसमें छूटे हुए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, वहीं पोषण ट्रेकर पर पंजीकृत बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की आभा आइडी बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों की अपार आइडी भी बनाई जाएगी।
वासुदेव मालावत, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 22-23-24 जनवरी को मावठ की संभावना, मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी
जयपुर
Weather Update Meteorological Department new alert Rajasthan in these districts 22-23-24 January mavath winter rains possibility IMD

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 07:28 am

Published on:

19 Jan 2026 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Abha ID Card : राजस्थान में 18 लाख के बनेंगे आभा आइडी कार्ड, आज से विभाग का विशेष अभियान शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

22, 23, 24 जनवरी को मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ होगी बारिश, राजस्थान में ‘मजबूत पश्चिमी विक्षोभ’ दिखाएगा तगड़ा असर

Rajasthan Rain Alert
जयपुर

Rajasthan Budget Session: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 27 को, सभी दलों से सहयोग की अपील

Rajasthan assembly
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट: साइबर मामले में बिना मजिस्ट्रेट आदेश बैंक खाता फ्रीज नहीं, प्रशिक्षित SI-ASI ही जांच करेंगे, गाइडलाइन जारी

Rajasthan High Court
जयपुर

जयपुर-दिल्ली हाइवे पर खौफनाक हादसा: केमिकल टैंकर और ट्रेलर बने आग का गोला, 1 किमी तक दिखा तबाही का मंजर

Jaipur-Delhi National Highway accident
जयपुर

Jaipur Accident: जयपुर में लग्जरी कार से कहर मचाने वाले का हुआ था बुरा हाल, खाना मांगने की आई थी नौबत

Jaipur Audi accident, Jaipur car accident, Jaipur hit and run accident, Kharbas Circle car accident, Jaipur news, Rajasthan news, जयपुर ऑडी एक्सीडेंट, जयपुर कार एक्सीडेंट, जयपुर हिट एंड रन एक्सीडेंट, खरबास सर्कल कार एक्सीडेंट, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.