वेद मंत्रों की गूंज में 41 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां, राजस्थान संस्कृत अकादमी का दीक्षांत समारोह, 37 वेद विद्यालय हुए शामिल

अकादमी की निदेशक डॉ. लता श्रीमाली ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा और विभागीय मार्गदर्शन में यह आयोजन ‘एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर’ अभियान के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि उद्देश्य नई पीढ़ी में वैदिक अध्ययन को लोकप्रिय बनाना और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर की तरह सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने यह भी बताया कि समारोह से एक दिन पहले 16 मार्च को वेद अध्यापकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया।