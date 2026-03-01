Rajasthan Accident: तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी को मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, खुशी का माहौल मातम में बदला

पुलिस ने शवों को चौमूं के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए। पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया है। हालांकि हादसे के बाद चालक फरार हो गया। हादसे में चौमूं वार्ड 1 निवासी रिटायर्ड शिक्षक सत्यनारायण सैनी (66) अपने बेटे एडवोकेट विजेंद्र सैनी (30) और पोते मनवीर (9) के साथ स्कूटी पर सवार होकर श्रीमाधोपुर जलवा पूजन कार्यक्रम में विजेंद्र के ससुराल के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बधाला कट के समीप तेज रफ्तार जीप ने पिता सत्यनारायण व विजेन्द्र की जिंदगी छीन ली, जबकि 9 वर्षीय मनवीर घायल हो गया।