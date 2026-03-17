टोंक में दर्दनाक हादसा; पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, देवर की मौत, भाई और भाभी घायल

पुलिस ने बताया कि, खजूरिया निवासी रमेश चंद बैरवा (55) अपने बड़े भाई मदनलाल और भाभी सुशीला के साथ बाइक से टोंक शहर जा रहे थे। वे आगामी पारिवारिक विवाह के लिए सामान लेने निकले थे। इसी दौरान तेजाजी मंदिर के पास गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।