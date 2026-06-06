Tonk Accident: कुत्ते को बचाने के प्रयास में खंभे से टकराई कार, सांवलिया सेठ के दर्शन को निकले छात्र की मौत, 3 घायल

सदर थाना पुलिस के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद स्थित गांधी कॉलोनी निवासी जय सतीजा (20) पुत्र पवन सतीजा अपने दोस्तों हर्ष, अभय और यश के साथ शुक्रवार रात कार से चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए रवाना हुआ था। शनिवार जब उनकी कार टोंक सदर थाना क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया। बताया जा रहा है कि कुत्ते को बचाने के प्रयास में कार चला रहे जय सतीजा का वाहन से नियंत्रण हट गया। इसके बाद कार सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। तेज रफ्तार में हुई टक्कर के कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों युवक घायल हो गए।