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Bisalpur Dam: मानसून की सुस्ती से बीसलपुर बांध में थमी पानी की आवक, जानिए ताजा जलस्तर

मानसून की सुस्त चाल की वजह से इस वर्ष बीसलपुर बांध का जलभंडार पिछले साल की तुलना में काफी पीछे चल रहा है। जानिए बीसलपुर बांध ताजा जलस्तर-
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टोंक

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Santosh Trivedi

Jul 15, 2026

Bisalpur Dam,Rajasthan

बीसलपुर डेम, राजस्थान, पत्रिका फोटो

टोंक। मानसून की बेरुखी के बीच राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध का घटता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह में हुई बारिश के बाद जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा का सिलसिला थमने से बांध में पानी की आवक लगभग रुक गई है। इसका असर जलस्तर पर भी दिखने लगा है। बुधवार सुबह बांध का जलस्तर घटकर 313.68 आरएल मीटर दर्ज किया गया। पिछले पांच दिनों में जलस्तर करीब 2 सेंटीमीटर नीचे आया है। दूसरी ओर बांध से नियमित पेयजल निकासी और बढ़ते वाष्पीकरण के कारण जलस्तर पर लगातार दबाव बना हुआ है।

पहले बढ़ा, फिर थम गया पानी

सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस वर्ष बीसलपुर का जलभंडार पिछले साल की तुलना में काफी पीछे चल रहा है। 14 जुलाई 2025 को बांध का जलस्तर 314.07 आरएल मीटर तथा जलभंडार 28.771 टीएमसी था। वहीं इस वर्ष 10 जुलाई को जलभंडार 26.286 टीएमसी ही दर्ज किया गया था। यानी पिछले वर्ष 2025 की तुलना में करीब 2.49 टीएमसी पानी कम रहा। अब जलस्तर घटकर 313.69 आरएल मीटर पहुंचने से यह अंतर और बढ़ने की आशंका है।

मानसून सक्रिय होने पर गत 3 जुलाई को बांध में 25.320 टीएमसी पानी था, जो 10 जुलाई तक बढ़कर 26.286 टीएमसी पहुंचा। यानी पूरे सप्ताह में केवल 0.966 टीएमसी पानी की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कमजोर पड़ने से पानी की आवक लगभग बंद हो गई और जलस्तर फिर गिरने लगा।

कई शहरों की प्यास बीसलपुर पर निर्भर

बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर सहित राजस्थान के कई शहरों को प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जाती है। इधर, उमस बढ़ने से वाष्पीकरण भी तेज हो गया है। ऐसे में जितना पानी निकाला जा रहा है, उसकी भरपाई नई आवक से नहीं हो पा रही है।

जल संसाधन विभाग के जानकारों के अनुसार जुलाई का दूसरा पखवाड़ा बीसलपुर बांध के लिए बेहद अहम रहेगा। यदि त्रिवेणी सहित पूरे जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी और लगातार बारिश होती है तो जलस्तर में तेजी से सुधार संभव है। अन्यथा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना अपेक्षित स्तर तक नहीं भर पाएगी।

फैक्ट फाइल बीसलपुर बांध परियोजना

  • बीसलपुर बांध का शिलान्यास 1985 में हुआ था
  • 1987 में शिलान्यास बांध का निर्माण शुरू हुआ
  • बीसलपुर बांध 1996 में बनकर तैयार हुआ
  • बीसलपुर बांध के निर्माण की लागत 832 करोड़ रुपए
  • बीसलपुर बांध की कुल जल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है

बीसलपुर बांध कब-कब ओवरफ्लो हुआ

  • 2004 में निर्माण के बाद पहली बार गेट खुले
  • 2006 में दूसरी बार छलका बांध
  • 2014 में तीसरी बार खोले गए गेट
  • 2016 में भी बांध के खुले गेट
  • 2019 में बांध के 17 गेट खोले
  • 2022 में भी छलका बांध
  • 2024 में 7वीं बार छलका डेम
  • 2025 में डेम 8वीं बार भरा

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Updated on:

15 Jul 2026 03:28 pm

Published on:

15 Jul 2026 03:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: मानसून की सुस्ती से बीसलपुर बांध में थमी पानी की आवक, जानिए ताजा जलस्तर

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मानसून की दस्तक के साथ बीसलपुर बांध से राहतभरी खबर, एक दिन में 7 सेमी पानी की बढ़ोतरी

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