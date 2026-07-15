Bisalpur Dam: मानसून की सुस्ती से बीसलपुर बांध में थमी पानी की आवक, जानिए ताजा जलस्तर

टोंक। मानसून की बेरुखी के बीच राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध का घटता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह में हुई बारिश के बाद जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा का सिलसिला थमने से बांध में पानी की आवक लगभग रुक गई है। इसका असर जलस्तर पर भी दिखने लगा है। बुधवार सुबह बांध का जलस्तर घटकर 313.68 आरएल मीटर दर्ज किया गया। पिछले पांच दिनों में जलस्तर करीब 2 सेंटीमीटर नीचे आया है। दूसरी ओर बांध से नियमित पेयजल निकासी और बढ़ते वाष्पीकरण के कारण जलस्तर पर लगातार दबाव बना हुआ है।