मानसून की दस्तक के साथ बीसलपुर बांध से राहतभरी खबर, एक दिन में 7 सेमी पानी की बढ़ोतरी

राजमहल में कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार अल सुबह से दोपहर तक सावन मास की की भांति रिमझिम बारिश हुई। बारिश को लेकर तापमान में गिरावट से लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। इसी प्रकार गुरूवार व शुक्रवार को हुई अच्छी बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी होने से खरीफ की फसल बुआई को लेकर खेत तैयार होने से खाद-बीज की दुकानों पर किसानों की भीड़ नजर आई। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में खरीफ की फसल के दौरान अधिकांशतर खेतों में ज्वार, बाजरा व मूंग, उड़द आदि की फसलें बोई जाती है।