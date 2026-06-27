Tonk Accident: मंजिल से पहले बिछड़ गया जीवन का साथ; पत्नी की मौत, पति घायल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और हाईवे एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल दंपति को तत्काल सआदत अस्पताल टोंक पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने वर्षा पारीक को मृत घोषित कर दिया तथा मनीष पारीक का उपचार जारी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एक पल में हुई इस दुर्घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। तथा बरोनी पुलिस हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।