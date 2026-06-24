Tonk News: अरब के खजूरों ने बदली खेत की तकदीर, पूर्व कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी ने किया कमाल, मिल रही बंपर फसल

टोंक के भेड़-बकरी पालक भोजाराम गुर्जर ने बताया कि खजूर के फल तोड़ने के लिए "तड़िया" नामक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें लंबे बांस के सिरे पर दरांती लगी होती है, जिससे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं और फल आसानी से काटे जा सकते हैं। चरवाहों के अनुसार देशी खजूर के फल अधिक गर्मी और लू के मौसम में अच्छी तरह फलते-फूलते हैं। विज्ञान विषय के शिक्षक राजेन्द्र सिंह चौधरी और राजकुमार वर्मा ने बताया कि यह फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें फ्रक्टोज और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर ऊर्जा देने के साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं।