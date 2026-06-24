‘भजनलाल शर्मा ही बने रहें CM’, राजस्थान के संभावित कैबिनेट विस्तार पर ऐसा क्यों बोले अशोक गहलोत?

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक और सांसद जनता का भरोसा तोड़कर 10 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ रुपए में अपनी निष्ठा बेच रहे हैं, उनके लिए मैंने 'बिकने वाले घोड़े, गधे, भैंस और बकरी' जैसे चार शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने आगे कहा कि इसमें भला गलत क्या है? जनता जिन पर भरोसा करके, अपना कीमती वोट देकर उन्हें सदन में भेजती है, वे पैसों के लालच में आकर बिक जाते हैं। आज बंगाल और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, वह सबके सामने है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 28 में से 20 सांसद चले गए, 80 में से 60 विधायक पाला बदल गए और अभी कल ही 8 में से 6 सांसद और चले गए। ऐसे बिकने वाले लोगों की पूजा तो की नहीं जा सकती।