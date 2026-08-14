14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

विदेश से MBBS डिग्री लेने के बाद भी FMG में फेल, 29 लाख रुपए देकर बनवाए सर्टिफिकेट, राजस्थान से 3 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार

राजस्थान में SOG ने FMG स्क्रीनिंग परीक्षा में फेल होने के बावजूद फर्जी प्रमाण-पत्रों के जरिए डॉक्टर के रूप में पंजीयन/इंटर्नशिप कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने ₹25–29 लाख तक देकर फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाए।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Aug 14, 2026

SOG Action on fake doctor

गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर (फोटो: पत्रिका)

SOG Action On 3 Fake Doctor Arrested: विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर लौटने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (एफएमजी) स्क्रीनिंग परीक्षा में फेल होने के बावजूद फर्जी तरीके से राजस्थान में पंजीयन कराने वाले गिरोह पर एसओजी ने शिकंजा कसा है। मामले में तीन और फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है।

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मामले में 100 से अधिक संदिग्ध चिह्नित किए जा चुके हैं। पूर्व में राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) के रजिस्ट्रार सहित 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी ने बीते तीन दिन में डीग निवासी आशीष कुमार शर्मा, जयपुर में मुरलीपुरा की परमहंस कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार यादव और कोटपूतली-बहरोड़ निवासी नरेश रोलानिया को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक खर्च करते थे।

विदेश में पढ़ाई, परीक्षा में फेल, फिर फर्जीवाड़े से बने डॉक्टर

आशीष शर्मा: कजाकिस्तान से 2021 में एमबीबीएस करने के बाद तीन बार स्क्रीनिंग परीक्षा में फेल हुआ। 25 लाख रुपए में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज करौली से इंटर्नशिप पूरी की।

राजेंद्र यादव: चीन से 2012 में एमबीबीएस करने के बाद आठ बार स्क्रीनिंग परीक्षा में विफल रहा। 29 लाख रुपए में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर आरएमसी में पंजीयन के लिए आवेदन किया। वर्तमान में अपनी डॉक्टर पत्नी के निजी अस्पताल में प्रबंधन संभाल रहा था।

नरेश रोलानिया: कजाकिस्तान से 2021 में एमबीबीएस करने के बाद स्क्रीनिंग परीक्षा में तीन बार फेल हुआ। 26 लाख रुपए में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर उदयपुर मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप की। बिना पंजीयन के ही कोटपूतली के निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रहा था।

पूर्व में हो चुकी हैं 30 गिरफ्तारियां

मामले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीयन कराने वाले 25 विदेशी मेडिकल स्नातकों, आरएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हुसैन और मुख्य आरोपी भानाराम माली सहित बिचौलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह प्रति व्यक्ति 20 से 30 लाख रुपए लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराता था।

Rajasthan: ‘नए मकान में कौन रहेगा?’, हादसे में उजड़ा पूरा परिवार, एक साथ 4 लोगों की मौत, 6 महीने पहले हुई थी बेटे की शादी

ये भी पढ़ें
Bikaner Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 07:23 am

Published on:

14 Aug 2026 07:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / विदेश से MBBS डिग्री लेने के बाद भी FMG में फेल, 29 लाख रुपए देकर बनवाए सर्टिफिकेट, राजस्थान से 3 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के कर्मचारियों को बड़ी राहत, प्रमोशन में छूट को कैबिनेट की मंजूरी, शहीद परिवारों को भी मिलेगी नौकरी

CM Bhajan Lal Sharma
जयपुर

21 नवंबर को होगा तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन

Rajasthan
जयपुर

बरवास के तीन मंदिरों में चोरों का धावा, चांदी के आभूषण ले गए

Rajasthan
जयपुर

उप जिला कलक्टर ने परखी शिक्षण व्यवस्थाएं

Rajasthan
जयपुर

ग्रामीणों को दी फसल बीमा योजना की जानकारी

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.