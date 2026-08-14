विदेश से MBBS डिग्री लेने के बाद भी FMG में फेल, 29 लाख रुपए देकर बनवाए सर्टिफिकेट, राजस्थान से 3 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मामले में 100 से अधिक संदिग्ध चिह्नित किए जा चुके हैं। पूर्व में राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) के रजिस्ट्रार सहित 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी ने बीते तीन दिन में डीग निवासी आशीष कुमार शर्मा, जयपुर में मुरलीपुरा की परमहंस कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार यादव और कोटपूतली-बहरोड़ निवासी नरेश रोलानिया को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक खर्च करते थे।