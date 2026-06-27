27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Jai Moondra : राजस्थान के जय मूंदड़ा ने रचा इतिहास, संजू सैमसन-शिवम दुबे को किया आउट, T20 मैच भारत हारा

Ireland India T20 match : राजस्थान के जय मूंदडा ने रचा इतिहास। टोंक के इस खिलाडी की वजह से T20 मैच में भारत, आयरलैंड से हार गया। जय ने संजू सैमसन को बोल्ड किया तो शिवम को अपनी गेंद पर कैच आउट किया।
3 min read
Google source verification

टोंक

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 27, 2026

Rajasthan Jai Mundhra created history Sanju Samson Shivam Dubey out India lost T20 match

Ireland India T20 Match : राजस्थान के टोंक जिले जय मूंदडा आयरलैंड क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। फोटो पत्रिका

Jai Moondra : राजस्थान के जय मूंदडा ने इतिहास रचा। राजस्थान के टोंक जिले के इस खिलाडी की वजह से T20 मैच में भारत आयरलैंड से हार गया। आयरलैंड के लिए पदार्पण मैच खेलने वाले राजस्थान के गेंदबाज जय मूंदडा ने अपने अंतरराष्ट्रीय कॅरियर की पहली गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया। जय ने पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन को बोल्ड किया। वह अंतरराष्ट्रीय कॅरियर की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले आयरलैंड के कुल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले मैथ्यू हम्फ्रीज ने यह कारनामा किया था। इसके साथ ही जय मूदंड़ा ने शिवम दुबे को अपनी ही गेंद पर कैच लेकर चलता कर दिया।

भारतीय मूल के दूसरे खिलाड़ी

राजस्थान के टोंक जिले के जय मूंदडा आयरलैंड के लिए खेलने वाले भारतीय मूल के दूसरे खिलाड़ी है। उनसे पहले पंजाब में जन्में सिमी सिंह 2017 में आयरलैंड के लिए खेले थे।

आयरलैंड ने 26 जून को बेलफ़ास्ट में खेले गए पहले T20 मैच में भारत के ख़िलाफ़ अपनी पहली सीनियर इंटरनेशनल जीत हासिल की। टोंक से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आयरलैंड टीम का हिस्सा रहे जय मूंड्रा के परिवार ने मैच देखा और उनके शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाया। मूंड्रा ने इस मैच में संजू सैमसन और शिवम दुबे के विकेट लिए।

हमें दुख है भारत हारा, पर अपने बेटे पर है गर्व

जय मूंदड़ा के पिता, कन्हैया लाल मूंदड़ा कहते हैं, मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने जिस जोश के साथ खेला, उसने इतिहास रच दिया। मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा खेला। पर हमें दुख है कि भारत हार गया, लेकिन हमें अपने बेटे पर गर्व है। कन्हैया लाल ने टीवी पर पूरा मैच देखा और उसके बाद यह प्रतिक्रिया दी।

बेटे ने परिवार, राजस्थान और देश का नाम किया रोशन

टोंक में जय मूंदड़ा की मां विद्या मूंदड़ा कहती हैं कि मुझे दुख है कि भारत हार गया, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत अच्छा खेला और अपने परिवार, राजस्थान और देश का नाम रोशन किया। मुझे उस पर गर्व है। उसने 2 विकेट लिए। जिसने भी उसे खेलते देखा, उसने हमसे कहा कि उसे क्रिकेटर बनाना चाहिए। 10वीं के बाद उसने अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह पहले डिग्री ले और फिर इस पर ध्यान दे। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर इसे आगे बढ़ाया। उसने एक एकेडमी भी जॉइन की थी।

अब 28 जून T20 सीरीज में भारत के खिलाफ खेलेंगे जय मूंदड़ा

26 जून के मैच में आयरलैंड ने भारत को शिकस्त दी। भारत को 26 और 28 जून को आयरलैंड में 2 T20I मैच खेलने थे। जिसके बाद 1 जुलाई से इंग्लैंड में पांच मैचों की T20I सीरीज़ होगी और फिर तीन ODI मैच खेले जाएँगे। आयरलैंड के साथ होने वाले ये मैच इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के पहले T20I मैच होंगे और श्रेयस अय्यर इस फ़ॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे।

क्रिकेटर जय मूंदड़ा (28 साल) 2021 में M.Tech की डिग्री लेने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर आयरलैंड गए थे। वहां रहने के दौरान, उन्होंने नौकरी करने के साथ-साथ क्रिकेट खेलना भी शुरू किया। वर्ष 2025 में उन्हें आयरलैंड की नागरिकता मिली और अब उनका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हो गया। जय का चयन उनकी आक्रामक गेंदबाज़ी और मज़बूत बल्लेबाज़ी के दम पर हुआ है।

बेलफास्ट में आयरलैंड ने इतिहास रचा

बेलफास्ट में आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन भारत को पहले टी-20 मैच में 34 रन से शिकस्त दी। ये आयरलैंड की भारत के खिलाफ नौ मैचों में कुल पहली जीत है। इस जीत से मेजबान आयरलैंड ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन बनाकर सिमट गई। आयरलैंड के लिए मैट हॉलार्ड और मैथ्यू ने तीन-तीन जबकि जय मूंदडा ने दो विकेट चटकाए।

Ketan Agarwal Murder Case : राजस्थान में होने वाली शादी पर सिया के पिता प्रवीण गोयल का दावा, कुल खर्च की खबर है गलत

ये भी पढ़ें
Ketan Murder Case Siya father Praveen Goyal claims Rajasthan wedding expenditure wrong

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jun 2026 11:49 am

Published on:

27 Jun 2026 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Jai Moondra : राजस्थान के जय मूंदड़ा ने रचा इतिहास, संजू सैमसन-शिवम दुबे को किया आउट, T20 मैच भारत हारा

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk: सगाई के बाद पीछा छुड़ाना चाहती थी गर्लफ्रेंड, बदमाशों को दी सुपारी, मामा के घर आकर प्रेमी ने लगाया फंदा

Tonk Crime
टोंक

राजस्थान के जय मूंदड़ा का आयरलैंड क्रिकेट टीम में चयन, 26 जून को भारत के खिलाफ खेलेगा, बहन ने कहा- भाई का सपना पूरा हुआ

Rajasthan Tonk Jai Mundhra selected Ireland cricket team 26 June play T20 against India
टोंक

Tonk News: अरब के खजूरों ने बदली खेती की तकदीर, पूर्व कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी ने किया कमाल, मिल रही बंपर फसल

Date Palm Crop
टोंक

Tonk Murder: 5 लाख के लिए दोस्त ने की थी ठेकेदार की हत्या, 36 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

Tonk Murder
टोंक

Rajasthan Politics : भाजपा के सम्मेलन में ‘कट्टर समर्थक’ का हंगामा, मंत्री के सामने विरोध से मची खलबली

BJP Prabuddhajan Sammelan Tonk Ramswarup Jat Protest Minister Kanhaiyalal Choudhary
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.