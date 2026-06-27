Jai Moondra : राजस्थान के जय मूंदड़ा ने रचा इतिहास, संजू सैमसन-शिवम दुबे को किया आउट, T20 मैच भारत हारा

Jai Moondra : राजस्थान के जय मूंदडा ने इतिहास रचा। राजस्थान के टोंक जिले के इस खिलाडी की वजह से T20 मैच में भारत आयरलैंड से हार गया। आयरलैंड के लिए पदार्पण मैच खेलने वाले राजस्थान के गेंदबाज जय मूंदडा ने अपने अंतरराष्ट्रीय कॅरियर की पहली गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया। जय ने पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन को बोल्ड किया। वह अंतरराष्ट्रीय कॅरियर की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले आयरलैंड के कुल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले मैथ्यू हम्फ्रीज ने यह कारनामा किया था। इसके साथ ही जय मूदंड़ा ने शिवम दुबे को अपनी ही गेंद पर कैच लेकर चलता कर दिया।